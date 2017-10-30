Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108761
ALTIN
154.289
DOLAR
3.7718
STERLİN
4.9627
EURO
4.3878
30 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
30 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Mandalina kabuklarını sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyor
Mandalina kabuklarını sakın atmayın!
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
banner468

İşte eşini otomobilde katleden katil kocanın ilk ifadesi!

İstanbul Kadıköy'de, eşini otomobilde katleden katil koca ilk sorgusunda, "Para için yaptı" iddialarını reddetti ve cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini itiraf etti

İşte eşini otomobilde katleden katil kocanın ilk ifadesi!

İstanbul Kadıköy'de, eşini otomobilde katleden katil koca ilk sorgusunda, "Para için yaptı" iddialarını reddetti ve cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini itiraf etti

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:00
İşte eşini otomobilde katleden katil kocanın ilk ifadesi!
banner404

İSTANBUL'UN Kadıköy ilçesinde otomobilin içinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın (62) katil zanlısı eşi Emrah Yılmaz (38)'ın poliste yapılan ilk sorgusunda olayı kıskançlık sonucu yaptığını söylediği öğrenildi.

İLK SORGUSUNDA "KISKANÇLIKTAN YAPTIM" DEDİ

Şüphelinin öğleden sonra adliyeye çıkarılması bekleniyor.  Kadıköy'de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın katil zanlısı olduğu iddasıyla aranan Emrah Y.,  Akyazı'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.  İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin yapılan ilk sorgusunda cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini söylediği öğrenildi.

"PARA İÇİN YAPTI" İDDİALARINI REDDETTİ

Sabaha karşı getirildiği Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden şüphelinin Selva Sağlam Yılmaz'ın yakınlarının olayı para için yaptığı iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinde halen ifadesi alınan şüphelinin saat 15.00' de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Dreksiyon başında öldürülen kadın cinayetinde dikkat çeken detay
Dreksiyon başında öldürülen kadın cinayetinde dikkat çeken detay
Anahtar Kelimeler:
Kadıköyİstanbul3. SayfaGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizde can pazarı
Denizde can pazarı
Bağış kutusunu çalan sevgililer güvenlik kamerasında
Bağış kutusunu çalan sevgililer güvenlik kamerasında
Kocasına şiddet uygulayan kadına yaklaşmama cezası
Kocasına şiddet uygulayan kadına yaklaşmama cezası

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim