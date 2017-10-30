İşte eşini otomobilde katleden katil kocanın ilk ifadesi!

İSTANBUL'UN Kadıköy ilçesinde otomobilin içinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın (62) katil zanlısı eşi Emrah Yılmaz (38)'ın poliste yapılan ilk sorgusunda olayı kıskançlık sonucu yaptığını söylediği öğrenildi.
İLK SORGUSUNDA "KISKANÇLIKTAN YAPTIM" DEDİ
Şüphelinin öğleden sonra adliyeye çıkarılması bekleniyor. Kadıköy'de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın katil zanlısı olduğu iddasıyla aranan Emrah Y., Akyazı'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin yapılan ilk sorgusunda cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini söylediği öğrenildi.
"PARA İÇİN YAPTI" İDDİALARINI REDDETTİ
Sabaha karşı getirildiği Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden şüphelinin Selva Sağlam Yılmaz'ın yakınlarının olayı para için yaptığı iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinde halen ifadesi alınan şüphelinin saat 15.00' de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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