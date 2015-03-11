İşte bu da cani dadı! Anne babası evde olmayan bebeğe...

Anne babası evde yokken dadıya emanet edilen bebek ağladığı için dayak yedi. Keyfine düşkün dadı elinde tabağıyla masaya geçtiği sırada bebeğin ağlamasından rahatszı olunca şiddet uyguladı. O anlar ise ailenin eve yerleştirdiği gizli kameraya saniye saniye yansıdı. Kaynak:

emanet edilen bebeği ağladığı için döven dadı gizli kamera ya yakalandı.

KENDİSİNE emanet edilen bebeği ağladığı için döven dadı gizli kamera ya yakalandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.