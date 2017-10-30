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İşte AVM otoparkındaki bombalı aracın şüphelileri!

İstanbul Bayrampaşa'daki Forum İstanbul AVM'nin otoparkına bırakılan bombalı aracın 3 şüphelisinin fotoğrafları ortaya çıktı

İşte AVM otoparkındaki bombalı aracın şüphelileri!

İstanbul Bayrampaşa'daki Forum İstanbul AVM'nin otoparkına bırakılan bombalı aracın 3 şüphelisinin fotoğrafları ortaya çıktı

30 Ekim 2017 Pazartesi 07:00
İşte AVM otoparkındaki bombalı aracın şüphelileri!
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İSTANBUL Bayrampaşa'da bulunan Forum  İstanbul AVM'nin otoparkına bırakılan bombalı aracın 3 şüphelisinin fotoğrafları ortaya çıktı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

DEAŞ terör örgütü adına eylem planladıkları iddia edilen 2'si kadın 4 şüphelinin  İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM)'ündeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

ARAÇTAN UZAKTAN KUMANDALI BOMBA ÇIKMIŞTI

Bayrampaşa'daki alışveriş merkezinin otoparkında bırakılan şüpheli araçtan parça tesirli el yapımı uzaklıktan kumandalı bomba çıkmıştı.

POLİSİN TAKİBİNDEYDİ

Bayrampaşa'da AVM'de polis tarafından incelenen aracın, polisin bir süredir takibinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi iki kişiye ait olduğu öğrenildi.

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İşte AVM Otoparkındaki Bombalı Aracın şüphelileri!
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