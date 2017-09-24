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İstanbul'daki Suriyeli anne-kız cinayetinde flaş iddia

İstanbul Üsküdar'da öldürülen Suriyeli muhalif aktivistlerden Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat, dün toprağa verildi. Ağabey Main Barakat, "Bunu Esad'dan başkası yapamaz." dedi

İstanbul'daki Suriyeli anne-kız cinayetinde flaş iddia

İstanbul Üsküdar'da öldürülen Suriyeli muhalif aktivistlerden Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat, dün toprağa verildi. Ağabey Main Barakat, "Bunu Esad'dan başkası yapamaz." dedi

24 Eylül 2017 Pazar 10:23
İstanbul'daki Suriyeli anne-kız cinayetinde flaş iddia
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PERŞEMBE akşamı  İstanbul  Üsküdar'da vahşi bir cinayet işlendi. Suriyeli muhalif ve aynı zamanda tanınmış aktivistlerden 60 yaşındaki Orouba Barakat ile gazeteci kızı 22 yaşındaki Halla Barakat, yaşadıkları evde boğazları kesilmiş olarak bulundu.

Anne-kız,  Fatih Camii'nde dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından  Habipler Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türk asıllı  Suriye vatandaşı Fadima Hüseyin, yakın arkadaşı Orouba Barakat'ı gözyaşlarıyla uğurlayanlar arasındaydı. Hüseyin, tabutun başında "Daha neler umuyordun, neler bekliyordun? Özgür  Suriye'yi görmek istiyordun. Rabb'im gani gani rahmet eylesin" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze törenine Orouba Barakat'ın eşi Tevfik, kız kardeşi Şeza ve ağabeyi Main Barakat, akrabaları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Suriyeliler katıldı. Aile, burada taziyeleri kabul etti.

"ANNENİZİ SUSTURUN SONU ÖLÜM OLUR"

Gazete  Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre Orouba Barakat'ın kız kardeşi Şhaza Barakat ve ağabeyi Main Barakat, cinayetten  Suriye lideri  Beşar Esad ve yönetiminin sorumlu olduğunu söyledi. Esad'ın milyonların katili olduğunu ifade eden Main Barakat, şunları dedi:

"Bunu yapan Esad'dan başkası olamaz. Telefonla ve mesajla tehdit ediyorlardı. İnternet üzerinden arama yapıyorlardı. 'Annenizi susturun, yoksa sonu ölüm olur' diyorlarmış. En son geçtiğimiz pazartesi görüşmüştük. Türk yetkililerinden beklentimiz, bu olayın aydınlatılmasıdır. Bu tür tehditlere itibar etmiyorlardı. Ciddiye de almamışlardı. Zaten herkesin bildiği gibi çok cesurlardı. Amerikan Konsolosluğu'ndan başsağlığı dilekleri geldi." Main Barakat, kardeşinin ve yeğeninin Suriyelilerin özgürlüğü için çalışmaya devam edeceklerini de kaydetti.

ESAD İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Anne-kızın öldürülmesiyle ilgili polisin yürüttüğü soruşturma da sürüyor. Orouba ve Halla Barakat'ın şifreli olan cep telefonlarının çözülmesinin ardından ipucu elde edilebileceği belirtildi. Barakat cinayetinin Esad rejimi istihbaratı tarafından işlendiği iddiası da araştırılıyor.

3 AKRABASI  ABD'DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ailenin kaderi sadece  İstanbul'daki acı dramla şekillenmedi. Barakat soyadı, 2 yıl önce  ABD'de yaşanan korkunç bir olaydan sonra tüm dünya tarafından duyulmuştu.  ABD'nin Kuzey  Carolina Eyaleti'nin Chapel Hill bölgesinde Şubat 2015'te 3 Müslüman genç, 46 yaşındaki aşırı sağcı Craig Stephen Hicks tarafından öldürülmüştü. Saldırıda can veren 23 yaşındaki Deah Barakat  İstanbul'da öldürülen Halla'nın kuzeni, Yusor onun eşi, Razan da Yusor'un kardeşiydi. Kuzey  Carolina Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyordu. Barakat'ın Filistinli çocukların diş tedavisi için de gönüllü olduğu biliniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriSivil Toplum KuruluşuHabertürk GazetesiHabertürk.ComBeşşar Esad
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