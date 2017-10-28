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İstanbul'daki patlamada korkunç şüphe

Arnavutköy’de yabancı uyruklu şahısların yaşadığı iddia edilen ve çok sayıda tüp bulunan evde dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Binanın dördüncü katı alevlere teslim olurken, tüple hazırlanmış bir düzeneğin patlamaya neden olduğu iddia edildi

İstanbul'daki patlamada korkunç şüphe

Arnavutköy’de yabancı uyruklu şahısların yaşadığı iddia edilen ve çok sayıda tüp bulunan evde dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Binanın dördüncü katı alevlere teslim olurken, tüple hazırlanmış bir düzeneğin patlamaya neden olduğu iddia edildi

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:20
İstanbul'daki patlamada korkunç şüphe
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ARNAVUTKÖY Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi Baykan Sokak’ta bulunan bir evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Şiddetli bir patlamanın ardından meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi. 3 katlı binanın 3. katındaki yangın sonrası olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme başlattı. Yaklaşık bir yıldır evde kiracı olarak kaldığı öğrenilen yabancı uyruklu ailenin dün 17.30 sularında bavullarını toplayarak evden çıktıkları öğrenildi.

İstanbuldaki patlamada korkunç şüphe

Görgü tanıklarının ifadelerine göre yabancı uyruklu ailenin evden çıkmasının ardından önce patlama ardından da yangının çıktığını belirtildi. İddialara göre evde çok sayıda tüple hazırlanmış bir düzeneğin patladığı öne sürüldü. Ev sahibinin ifadesine başvuran polisin evdeki incelemeleri devam ediyor.Öte yandan yangın paniği amatör kameralarca kaydedildi. Alevlere teslim olan binaya itfaiye müdahale ediyor. Bu sırada çevrede panik yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulPatlama
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