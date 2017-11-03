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İstanbul'da sabaha karşı korkunç manzara

Avcılar'da otomobil içinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu. Cesedin ellerinin de bağlı olduğu görüldü

İstanbul'da sabaha karşı korkunç manzara

Avcılar'da otomobil içinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu. Cesedin ellerinin de bağlı olduğu görüldü

03 Kasım 2017 Cuma 09:07
İstanbul'da sabaha karşı korkunç manzara
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AVCILAR'DA otomobil içinde boğazı kesilmiş halde bir erkek cesedi bulundu. Olay, Ambarlı Mahallesi, Mezarlık Sokak'ta saat 02.00 sıralarında meydan geldi.

GÖREN POLİSİ ARADI

Edilinen bilgiye göre; sokakta park halinde 34 MA 5021 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin arka koltuğundaki kişinin ellerinin bağlı ve boğazının kesilmiş halde olduğunu belirledi.

3 SAAT İNCELEME YAPILDI

Kişiye hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti ancak bu kişinin öldüğünü belirledi.  Polis ekipleri aracın çevresinde güvenlik önlemi alırken sokağı ise araç giriş-çıkışına kapadı. Ölen kişinin henüz kimliği öğrenilmezken savcı ve Olay yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobil ve çevrede delil araştırması yaptı. Yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından ceset ambulansa konularak  Yenibosna'daki  Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cesedin bulunduğu araç ise  Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait otoparka götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar3. SayfaCinayet
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