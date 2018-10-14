İstanbul-Alanya seferi yapan otobüs kaza yaptı: 2 ölü

KAZA dün sabah saatlerinde tren garı kavşağında meydana geldi. İstasyon Caddesi'nden çevre yoluna çıkan, 43 BB 256 plakalı hafif ticari araca, Eskişehir yönünden Afyonkarahisar yönüne giden Ali Oktay yönetimindeki, İstanbul- Alanya seferini yapan 32 ER 876 plakalı otobüs çarptı. Kazada, savrularak kaldırıma çıkan aracın henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü ve aynı araçtaki Kemal Kundak (51) yaşamını yitirdi. Sürücü ve Kundak'ın cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarılırken, otopsi yapılmak üzere Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Ali Oktay gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.