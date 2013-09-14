İskeleden ölüme atladı

Alınan bilgiye göre olay, Konaklı beldesinde bulunan Club Hotel Turtaş'ta meydana geldi. Tatilini otelde geçiren Rus uyruklu turist Rafail Ayupov, otele ait iskeleden denize atladı. Kafa üstü atlayış yapan Ayupov, başını kayalıklara çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri otele ait iskele ve olay yerinde incelemede bulundu. Rafail Ayupov'un cesedi otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi Mezarlığı Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

-Akın BAYCAN ALANYA 'ya bağlı Konaklı beldesinde, bir otelin iskele sinden denize atlayan 51 yaşındaki Rus uyruklu turist başını kayalık lara çarparak olay yerinde hayatını kaybetti.

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