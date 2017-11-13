Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108732
ALTIN
159.514
DOLAR
3.8795
STERLİN
5.0713
EURO
4.5188
Spor salonuna gidenlerin yüzde 60'ı seks düşünüyor
Spor salonuna gidenlerin yüzde 60'ı...
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Balonla zayıflama dönemi
Balonla zayıflama dönemi
banner468

Isınmak isterken otobüs durağını yaktılar!

Jandarma, ateş yaktığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı

Isınmak isterken otobüs durağını yaktılar!

Jandarma, ateş yaktığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı

13 Kasım 2017 Pazartesi 12:32
Isınmak isterken otobüs durağını yaktılar!
banner404

MANİSA'NIN Selendi ilçesinde 4 kişinin ısınmak için yaktıkları ateş nedeniyle otobüs durağı yandı.

AA'nın haberine göre, Mollaahmetler Mahallesi'nde gece otobüs bekleyen 4 kişi ateş yaktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma, ateş yaktığı tespit edilen C.K, S.K, M.K ve A.K'yı gözaltına aldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

"Kamu malına zarar verme suçundan" gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki ifadelerinde "Gece çok soğuk olduğunu ve ısınmak için yolda buldukları otomobil lastiğini yaktıklarını bu esnada alevlerin durağa sıçradığını" söyledikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri ardından savcılığa sevk edilen zanlılara Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari para cezası kesildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ManisaAteşOTOBÜS DURAĞI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya’da öğretmen FETÖ’den gözaltına alındı 
Alanya’da öğretmen FETÖ’den gözaltına alındı 
Bir çocuk annesi kadından 14 gündür haber alınamıyor
Bir çocuk annesi kadından 14 gündür haber alınamıyor
Alanya'da park halindeki otomobil alev aldı!
Alanya'da park halindeki otomobil alev aldı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim