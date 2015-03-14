İşçiden liselilere fotoğraflı pusu

OLAY , dün öğlen sıralarında, Kemeraltı Mahallesinde meydana geldi. Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde kadrolu işçi olan H.Ç., sokak üzerinde yol düzenlemesi yaptığı sırada, iddiaya göre, yoldan geçen kız öğrencilerin arkadan yaklaşarak etek altı fotoğraflarını çekti. H.Ç ile tartışan liseli kızları gören vatandaşlar, polisi aradı. Polis, H.Ç. ile sekiz kız öğrenciyi emniyete götürdü. Savcının talimatıyla H.Ç.’nin cep telefonu incelemeye alındı. Telefonda yaklaşık 250 fotoğraf tespit edildi. Hastaneye sevk edildi Savcılıkta dengesiz bulunan H.Ç., Marmaris Devlet Hastanesi Psikoloji Servisi’ne sevk edildi. Heyetin H.Ç. hakkında ‘akıl sağlığında şüphe nedeniyle Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevki uygundur’ kararını verdiği öğrenildi. Polis gözetiminde tutulan H.Ç.’nin hastaneye sevk edileceği kaydedildi.