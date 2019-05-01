İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'tan yola çıkan işçileri taşıyan otobüs devrildi.

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
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DEVRİLEN otobüse arkadan gelen başka bir aracın da çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

KUTLAMAYA GİDERKEN DEVRİLDİ

KUTLAMAYA GİDERKEN DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan 46 VK 309 plakalı otobüs, Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

DEVRİLEN OTOBÜSE ARABA ÇARPTI

DEVRİLEN OTOBÜSE ARABA ÇARPTI

Devrilen otobüse arkadan gelen 45 HS 02 plakalı araç da çarptı.

KORKUNÇ KAZADA 5 ÖLÜ

KORKUNÇ KAZADA 5 ÖLÜ

Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

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