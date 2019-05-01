İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

DEVRİLEN otobüse arkadan gelen başka bir aracın da çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
KUTLAMAYA GİDERKEN DEVRİLDİ
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan 46 VK 309 plakalı otobüs, Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
DEVRİLEN OTOBÜSE ARABA ÇARPTI
Devrilen otobüse arkadan gelen 45 HS 02 plakalı araç da çarptı.
KORKUNÇ KAZADA 5 ÖLÜ
Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.