İşadamının feci ölümü

PENDİK Sahilyolu'nda yaya olarak karşıdan karşıya geçmek isteyen işadamı bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 21.30 sıralarında Pendik sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Okan Deniz, 34 EN 1335 plakalı araçla Pendik Sahilyolu’ndan Kadıköy istikametine giderken karşıdan karşıya geçmek isteyen işadamı Latif Türkoğlu’na çarptı. Türkoğlu aracın ön camından içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkoğlu olay yerinde hayatını kaybederken cansız bedeni aracın ön camın dan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı Polis ekipleri, araç sürücüsü Okan Deniz’i gözaltına aldı. İşadamı Latif Türoğlunun cenazesi Marmara Eğitim Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Latif Türkoğlu’nun tekstil üzerine şirketi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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