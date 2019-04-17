İş yerinde silahlı saldırı

EDİNİLEN bilgiye göre olay, dün akşam saat 19.00'da Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik ve çilingir işi ile uğraşan M.S, iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, M.S.'nin sol bacağına bir el ateş edip kaçtı. Silah sesine üzerine gelen vatandaşlar, M.S'nin yaralı olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.S, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelinin, M.S. ile kendisine ait olmayan bir akrabasının borcu yüzünden tartıştığı ve olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.