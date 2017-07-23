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İş yeri sahipleri zabıta arasında kavga

 Alanya'da işyeri çalıştırma kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatılmak istenen işyerinin sahipleriyle zabıta arasında çıkan kavgada, 2 zabıta memuruyla 2 işyeri çalışanı yaralandı. Kavga anı çevredeki bir kişinin cep telefonu tarafından kaydedilirken, belediye işyeri sahiplerinden şikayetçi oldu

İş yeri sahipleri zabıta arasında kavga

 Alanya'da işyeri çalıştırma kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapatılmak istenen işyerinin sahipleriyle zabıta arasında çıkan kavgada, 2 zabıta memuruyla 2 işyeri çalışanı yaralandı. Kavga anı çevredeki bir kişinin cep telefonu tarafından kaydedilirken, belediye işyeri sahiplerinden şikayetçi oldu

23 Temmuz 2017 Pazar 11:50
İş yeri sahipleri zabıta arasında kavga
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ALANYA'YA bağlı Tosmur Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir restoran hakkında iddiaya göre müzik kapatma saati olan 24.00'ten sonra yüksek müzik çalındığı gerekçesiyle polis ve zabıtaya çok sayıda şikayette bulunuldu. Şikayetler üzerine 2 hafta önce işyerine giden Alanya Belediyesıi zabıta ekipleri tutanak tutarak, işlem yapmak istedi. Bu sırada iddiaya göre alkollü olan işyeri işletmecileri Ahmet B. ile Hasan T., zabıtalara saldırdı. Kavgada 2 zabıta memuru ile Ahmet B. ve Hasan T. yaralandı. Kavga anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaydedilen görüntülerde zabıta ekipleriyle Ahmet B. ve Hasan T.'nin tartıştığı, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve ekiplerle işyeri yetkililerinin küfürleşerek yumruklaştığı görüldü. Kavga sırasında Ahmet B.'nin "Benden rüşvet istediler, vermedim bana saldırıyorlar" dediği duyuldu. Olay sonrası işyeri Alanya Belediyesi tarafından mühürlenirken, belediyenin Ahmet B. ile Hasan T. hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 23.07.2017 13:50
Anahtar Kelimeler:
AlanyaTosmur
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