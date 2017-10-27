Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107959
ALTIN
155.838
DOLAR
3.8253
STERLİN
5.0052
EURO
4.4422
Mutlu olmayı biliyor musunuz?
Mutlu olmayı biliyor musunuz?
Daha fazla beğeni için Eva Chen'in 5 İnstagram sırrı
Daha gazla beğeni için 5...
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden korunuyor!
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden...
banner468

İş üstünde yakalanan kadınların meslekleri "yok artık" dedirtti

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 84 kişi gözaltına alındı. Fuhuştan gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların kendi ülkelerinde doktor, avukat ve mühendis oldukları tespit edildi

İş üstünde yakalanan kadınların meslekleri "yok artık" dedirtti

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 84 kişi gözaltına alındı. Fuhuştan gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların kendi ülkelerinde doktor, avukat ve mühendis oldukları tespit edildi

27 Ekim 2017 Cuma 15:16
İş üstünde yakalanan kadınların meslekleri "yok artık" dedirtti
banner404

Trabzon'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 otel ve 2 ayrı işyerine düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 42'si yabancı uyruklu 70 kadın ile 'fuhuşa teşvik etmek ve fuhuş için yer temin etmek' suçlarından 14 kişi olmak üzere toplam 84 kişi gözaltına alındı. Kendi ülkelerinde doktor, avukat ve mühendis oldukları tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edildi.

84 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışması sonucu, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kentte 4 otel ve 2 restorana son 10 gün içersinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 42'si yabancı uyruklu 70 kadın ile 'fuhuşa teşvik etmek ve fuhuş için yer temin etmek' suçlarından aralarında işletme çalışanı ve sahiplerinin de yer aldığı 14 kişi olmak üzere toplam 84 kişi gözaltına alındı.


FUHUŞ YAPANLAR AVUKAT, DOKTOR ÇIKTI

Gözaltına alında bulunan  Özbekistan,  Tacikistan ve  Gürcistan uyruklu kadınların ifadelerinde, kendi ülkelerinde avukat, mühendis ve doktor olduklarını, ancak ekonomik sorunlar nedeniyle  Türkiye'ye geldikleri ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 84 şüpheliden yabancı uyruklu 42 kadın işlemleri sonrası sınır dışı edilirken, diğer 28 kadın para cezası ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonlarda gözaltına alınan işletme sahibi ve çalışanlarının yer aldığı 14 şüpheliden 7'si 'fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 7'si ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TrabzonFuhuş Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da hırsızlık yapan Alman turist yakalandı
Alanya'da hırsızlık yapan Alman turist yakalandı
Alanya'da azılı suçlulara şafak operasyonu
Alanya'da azılı suçlulara şafak operasyonu
Birbilerine düştüler! Baba tüm suçu sevgilisine attı
Birbilerine düştüler! Baba tüm suçu sevgilisine attı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim