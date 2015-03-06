İş arkadaşını elle tacize edince...

OLAY Samsun’un İlkadım İlçesi Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Bir AVM’deki marketin servis şoförlüğünü yapan evli Ufuk K., aynı marketin deposunda çalışan evli F.K. adlı kadını depoda yalnız bulunduğu sırada kendisinden hoşlandığını söyleyip elle taciz etti. Taciz olayı bir kaç kez daha devam edince kadın olayı kocasına anlattı. Eşiyle birlikte polise giden F.K. mesai arkadaşı olan Ufuk K.’nın kendisini depoda sıkıştırıp elle taciz ettiğini, bir kez de aşk mektubu gönderdiğini söyledi. Şikayetin ardından suçlamaları kabul etmeyen Ufuk K. polis tarafından gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Ufuk K. savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.