Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İş arkadaşını elle tacize edince...

Samsun’da 46 yaşındaki Ufuk K., 36 yaşındaki F.K. adlı kadına elle tacizde bulunup aşk mektubu yazdığı iddiasıyla tutuklandı

İş arkadaşını elle tacize edince...

Samsun’da 46 yaşındaki Ufuk K., 36 yaşındaki F.K. adlı kadına elle tacizde bulunup aşk mektubu yazdığı iddiasıyla tutuklandı

06 Mart 2015 Cuma 16:43
İş arkadaşını elle tacize edince...
banner404
OLAY Samsun’un İlkadım İlçesi Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Bir AVM’deki marketin servis şoförlüğünü yapan evli Ufuk K., aynı marketin deposunda çalışan evli F.K. adlı kadını depoda yalnız bulunduğu sırada kendisinden hoşlandığını söyleyip elle taciz etti. Taciz olayı bir kaç kez daha devam edince kadın olayı kocasına anlattı. Eşiyle birlikte polise giden F.K. mesai arkadaşı olan Ufuk K.’nın kendisini depoda sıkıştırıp elle taciz ettiğini, bir kez de aşk mektubu gönderdiğini söyledi. Şikayetin ardından suçlamaları kabul etmeyen Ufuk K. polis tarafından gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Ufuk K. savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 06.03.2015 15:45
Anahtar Kelimeler:
SamsunIş ArkadaşıTacizElIlkadımYeşilkentAVM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim