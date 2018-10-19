İş adamının oğlunu öldüren 2 kardeşe müebbet

ANTALYA'DA eski belediye meclisi üyesi iş insanı İsmail Erten’in oğlu Süleyman Erten’i kaçırdıktan sonra 30 Ocak 2017’de öldüren sanıklar son kez hakim karşısına çıktı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle tutuklu yargılanan Süleyman Kabakuşak, Enes Kabakuşak, tutuksuz sanık baba Mehmet Kabakuşak ve avukatları ile öldürülen Süleyman Erten’in babası İsmail Erten ve avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, Süleyman Kabakuşak ve Enes Kabakuşak’ın Süleyman Erten’i 'tasarlayarak öldürme' suçunu işlediklerini kaydetti. Savcı, sanıklar Süleyman ve Enes Kabakuşak hakkında Süleyman Erten’i tasarlayarak öldürmek suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti. Sanıklar hakkında ayrıca Süleyman Erten’i zincirleme biçimde ve nitelikli şekilde hürriyetinden yoksun bırakmak, babası İsmail Erten’i hürriyetinden yoksun bırakmaya kalkışmak, yakma suretiyle nitelikli şekilde mala zarar vermek suçlarından da 32 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Savcı mütalaasında, baba Mehmet Kabakuşak'ın tüm suçlardan ayrı ayrı beraatını talep etti.

Mahkeme başkanının söz verdiği İsmail Erten, 627 gün önce çok değerli varlığını kaybettiğini belirterek, acısının tarif edilemez olduğunu ve tüm sanıkların cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Son sözleri sorulan sanıklardan Süleyman Kabakuşak, kimseye zarar verme kastı olmadığını, tek isteğinin alacağını almak olduğunu söyleyerek, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. Enes Kabakuşak ise daha önceki savunmalarının geçerli olduğunu söyledi. Mehmet Kabakuşak da beraatını istedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Süleyman Kabakuşak ile kardeşi Enes Kabakuşak’ı ‘tasarlayarak adam öldürmek suçu’ndan önce ağırlaştırılmış ömür boyu, ardından iyi hal indiriminde bulunarak ömür boyu hapse mahkum etti. Her iki sanık ayrıca ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu’ndan 8 yıl 4 ay hapis cezası alırken, baba İsmail Erten’i ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu’na teşebbüsten 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Kabakuşak kardeşleri ayrıca ‘mala zarar verme suçu’ndan 2 yıl 6 ay hapis ile cezalandırdı.

Mehmet Kabakuşak’ın çocuklarının öldürme eylemine iştirakten dolayı beraat kararı verilirken, ‘suç delillerini gizlemek’ eyleminden dolayı ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.