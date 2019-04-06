İntihar etmek için çatıya çıktı, kendisini polise ihbar etti

OLAY, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın terasına çıkan F.İ., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, eşiyle sorunları olduğunu ve intihar edeceğini söyleyerek bulunduğu yerin adresini verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri branda açıp önlem alırken, polis ekipleri terasa çıkarak F.İ.'yi ikna etmeye çalıştı. Polis, atlayacağını söyleyen F.İ.'yi ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çabaları sonunda eyleminden vazgeçen F.İ., terastan indirildi. F.İ.'nin daha önce de eşiye yaşadığı sorunlar nedeniyle pek çok kez çatıya çıktığı ve kendisini polise ihbar ettiği ortaya çıktı. F.İ., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.