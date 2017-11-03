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İnternette tanıştığı kadınla buluşmaya gitti, hayatının şokunu yaşadı

Adana'da, 19 yaşındaki Tanış Ş. ve kardeşi 17 yaşındaki S.Ş., internet üzerinden kendilerini 'kadın' olarak tanıttıkları 29 yaşındaki Mustafa K.'nın bin 200 lirasını ve eşyalarını gasp ettiler

İnternette tanıştığı kadınla buluşmaya gitti, hayatının şokunu yaşadı

Adana'da, 19 yaşındaki Tanış Ş. ve kardeşi 17 yaşındaki S.Ş., internet üzerinden kendilerini 'kadın' olarak tanıttıkları 29 yaşındaki Mustafa K.'nın bin 200 lirasını ve eşyalarını gasp ettiler

03 Kasım 2017 Cuma 15:58
İnternette tanıştığı kadınla buluşmaya gitti, hayatının şokunu yaşadı
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ADANA'DA, 19 yaşındaki Tanış Ş. ve kardeşi 17 yaşındaki S.Ş., internet üzerinden kendilerini 'kadın' olarak tanıttıkları 29 yaşındaki Mustafa K. ile buluştu. Kardeşler buluşma sırasında bıçak çekip, başında şişe kırdıkları Mustafa K.'nin bin 200 lirasını, 2 cep telefonunu ve kol saatini gasbetti.

KORKUP KAÇMAK İSTEDİ AMA BAŞARAMADI

Olay, 31 Ekim günü, merkez  Seyhan ilçesine bağlı Emek mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmada çalışan Mustafa K.'ya kendilerini 'kadın' olarak tanıtan Tanış Ş. ile S.Ş., Mustafa K. ile randevulaştı. Bir apartmanın boşluğunda buluştukları sırada Mustafa K., karşısında iki erkeği görünce korkup, kaçmak istedi. Kardeşler, başına şişeyle vurdukları Mustafa K.'nin kol saatini, bin 200 lirasını ve 2 cep telefonunu gasbetti.

AMAÇLARI DERS VERMEKMİŞ

Olayın ardından yaralanan Mustafa K.,  Adana Şehir Hastanesi'ne giderek, tedavi oldu. Yaralı adamın şikayetçi olması üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan kardeşler, sorgusunda, amaçlarının ders vermek ve korkutmak olduğunu söyledi. İşlemlerin ardından 2 kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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