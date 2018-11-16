İnternet üzerinden cinsel içerikli hap satan şebekeye operasyon

İNTERNET üzerinden cinsel içerikli hap satışı yapan şebekeyi takibe alan Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Kasım günü operasyon düzenledi. Şüpheli şahıslara gönderilen kargo ve şahısların internet üzerinden satış yaptıkları ofislerinde yapılan aramalarda 50 bin 100 adet cinsel içerikli ürün ve ilaç, 6 adet bilgisayar ve dijital materyal, 313 adet cinsel içerikli (afrodizyak etkili) parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak cinsel içerikli ürünleri piyasaya sürmeye çalışan H.B.T, İ.Ç, V.A. ve R.K. isimli şahıslar ‘5607 Sayılı Kanuna muhalefet’ suçundan gözaltına alındı.

Yapılan aramada şüphelerin internet üzerinde oluşturdukları sitelerden veya sanal ortamlarda açtıkları siteler üzerinden müşterilere ulaşarak kendilerine pazar oluşturdukları ve cinsel içerikli ürünleri kargo yoluyla piyasaya sürdükleri, bu ürünleri yasalmış gibi göstermek için internet üzerinden makaleler yayınladıkları ve takibe alındıklarında site adresi değiştirdikleri, internet üzerinden yeni siteler açma ve yönetme becerisine sahip özel bilgisayar bilgisi gerektiren kişilerle çalıştıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği İ.Ç, V.A. ve R.K. isimli şahıslar serbest bırakıldı. H.B.T. isimli şahıs ise adliyeye sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçak cinsel içerikli ürün üretimi yaparak piyasaya süren, çevre ve halk sağlığı ile oynayan ayrıca devleti ve halkı zarara uğratan kişi ve kişilere yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.