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01 Ekim 2017 Pazar- Günlük...
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İnsanlıktan nasibini almamış adam, çarpıştığı kadını yumrukladı

İstanbul'da insafsız adam, yolda yürürken çarpıştığı kadına dönüp yumruk atarak yere düşürdü

İnsanlıktan nasibini almamış adam, çarpıştığı kadını yumrukladı

İstanbul'da insafsız adam, yolda yürürken çarpıştığı kadına dönüp yumruk atarak yere düşürdü

01 Ekim 2017 Pazar 12:27
İnsanlıktan nasibini almamış adam, çarpıştığı kadını yumrukladı
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İSTANBUL'DA insanlıktan nasibini henüz alamamış bir adam, çarpıştığı kadını yumrukladı.

ZAVALLI KADINI YUMRUKLA YERE SERDİ

Çatalca'nın  Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde cuma günü meydana gelen olayda, bir adam yolda yürürken çarpıştığı kadına yumruk attı.

GÖRÜNTÜLER POLİSE VERİLDİ

Bir dükkanın kamerasından alınan görüntüler, herkesin tepkisini topladı. Kaydedilen görüntülerin polise verildiği belirtildi. Şimdi polis her yerde kadına yumruk atan vicdansız adamı arıyor

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İstanbulAtaşehirÇatalcaPolis
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