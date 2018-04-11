İnsan tacirlerine baskın!

Erzurum polisi bugün saat 05.30 sıralarında insan tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat, TEM, KOM, asayiş ve çevik kuvvet polislerinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Koçbaşıyla kapılar kırılarak içeri girildi ve çok sayıda insan taciri ile kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 10’a yakın da tabanca ele geçirildi.

ERZURUM ’da 100 polisin katılımıyla 12 adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda çok sayıda insan taciri ve kaçak göçmen yakalandı.

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