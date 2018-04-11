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İnsan tacirlerine baskın!

Erzurum'da 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda insan taciri ve kaçak göçmen yakalandı

İnsan tacirlerine baskın!

Erzurum'da 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda insan taciri ve kaçak göçmen yakalandı

11 Nisan 2018 Çarşamba 08:34
İnsan tacirlerine baskın!
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ERZURUM’da 100 polisin katılımıyla 12 adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda çok sayıda insan taciri ve kaçak göçmen yakalandı. 

Erzurum polisi bugün saat 05.30 sıralarında insan tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat, TEM, KOM, asayiş ve çevik kuvvet polislerinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Koçbaşıyla kapılar kırılarak içeri girildi ve çok sayıda insan taciri ile kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 10’a yakın da tabanca ele geçirildi.

 Yakalanan zanlılar gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumInsan Taciri Ve Kaçak Göçmen
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