İnşaatta kaza: 2 işçi yaralandı

DURSUNBEY'DE yapımı süren İlkerler Holding’e ait Tamet Et Entegre Tesisi nin inşaatında iş kazası meydana geldi. Bugün saat 14.00 sularında meydana gelen iş kazasında, yaklaşık iki metre yükseklikteki iskelenin bir anda yıkılmasıyla Osman Batur ve Salih Batur yere düşerek yaralandı. Diğer işçiler iskeleden düşen arkadaşlarına yardıma koştular. Hemen 112’yi arayan işçiler arkadaşlarını dışar çıkardı. Sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralılar Dursunbey Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, vücutlarının çeşitli yerlerinde zedelenmeler olduğu bildirildi.