İnşaatta çalışan işçiler 4. kattan düştü! 1 ölü, 1 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Beyobası Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bir inşaatın 4. katına sıva malzemeleri taşıyan Davut Balcı (44) ve Yüksel Gökmen (47) balkon duvarının yıkılmasıyla aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından özel araç ile Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yüksel Gökmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yaralı Davut Balcı'nın ise tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.