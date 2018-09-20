İnşaat hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

MANAVGAT Sanayi Mahallesi'ndeki bir inşaattan gecen pazartesi saat 18.30 sıralarında kalıp ve iskele demirleri çalındı. Ertesi gece sabaha karşı aynı inşaattan hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerine gittiğinde hareket etmek üzere olan ve plakaları kapatılmış bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada inşaat kalıpları, iskele demir direkleri ele geçirildi. Kamyonette bulunan 1'i çocuk, 2'si kadın 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin bir gün önce yaşanan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği anlaşıldı.



Polis merkezine götürülen şüpheliler S.Y., İ.A., H.A. ve suça sürüklenen çocuk M.O. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sulh ceza hakimi tarafından tutuklanırken, çalınan inşaat kalıpları ve iskele demirleri sahibine teslim edildi.