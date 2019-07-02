İncekum’daki kazada bir turist ölmüştü! BBP İlçe Başkanı hakkında karar verildi

ALANYA'NIN İncekum Mahallesi’nde 25 Haziran gecesi feci bir kaza yaşanmış, kazada Polonyalı kadın turist hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralanmıştı. Ana yola kontrolsüz şekilde çıktığı iddia edilen minibüs şoförü, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım’ın kaburga kemikleri kırılmış ve bir süre Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmüştü. Feci kazanın davası bugün görüldü. Kazada kusurlu olduğu belirtilen Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Mahmutlar L Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Davanın önümüzdeki süreçte devam edeceği öğrenildi.