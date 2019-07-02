ALANYA'NIN İncekum Mahallesi’nde 25 Haziran gecesi feci bir kaza yaşanmış, kazada Polonyalı kadın turist hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralanmıştı. Ana yola kontrolsüz şekilde çıktığı iddia edilen minibüs şoförü, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım’ın kaburga kemikleri kırılmış ve bir süre Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmüştü. Feci kazanın davası bugün görüldü. Kazada kusurlu olduğu belirtilen Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Mahmutlar L Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Davanın önümüzdeki süreçte devam edeceği öğrenildi.
İncekum’daki kazada bir turist ölmüştü! BBP İlçe Başkanı hakkında karar verildi
Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta gerçekleşen trafik kazasında turist taşıyan bir ticari taksinin çarptığı minibüsün şoförü olan Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım kazada ağır yaralanmış ve günlerce yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü. Sağlığına kavuşan Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.