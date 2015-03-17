İmam Hatip Lisesi'nde olay

OLAY, Atakent Mahallesi 2. Etap 223. Cadde üzerinde bulunan TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, okulda henüz bilinmeyen bir nedenle öğrenciler arasında kavga çıktı. Ardından, kavgaya dışarıdan gelen öğrenci velileri de karıştı. Okul önündeki caddede devam eden, bıçak ve silahların kullandığı kavga sırasında, Murat Akçagül aldığı bıçak darbesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Murat Akçagül, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÖZEL HAREKAT TİMLERİ DE GELDİ
Olay üzerine okulun önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesi sürerken, Özel Harekat timleri de olay yerine geldi. Burada bir süre güvenlik önlemi alan Özel Harekat’çılar, daha sonra okulun önünden ayrıldı.
YERDE BOŞ KOVANLAR
Olay Yeri İnceleme ekipleri çevredeki boş kovanları toplarken, delil çalışması yaptı. Polis, kavgaya karışan öğrenci ve velileri tespit etmek için soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 22:50