İlkokulda korku dolu anlar

Alınan bilgiye göre, olay Cevdetiye İlkokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, o gün okulda nöbetçi öğretmen olan Ahmet Özkan Akgün derse geç girdikleri gerekçesiyle Aslıhan Seyitoğlu, Hilal Tüver, Ali Kılıç isimli öğretmenler hakkında tutanak tuttu. Tutanak sonrası okul idaresince de üç öğretmenden savunma istendi. Öğretmenlerden Hilal Tüver, durumu Osmaniye Cebelibereket Ortaokulu'nda Beden Eğitimi Öğretmeni eşi Soner Tüver’e anlattı.
OKUL MÜDÜRÜ KENDİNİ ODASINA KİLİTLEDİ
Eşi hakkında tutanak tutulmasına kızan Soner Tüver yanına iki öğretmen arkadaşını da alarak Cevdetiye beldesindeki ilkokula geldi. Eşi hakkında tutanak tutan öğretmen Ahmet Özkan Akgün ile kavgaya tutuşan Soner Tüver, öğrencilerin gözü önünde müdür odasının kapısını tekmeledi. Yaşanan kavga okul bahçesinde devam edince, öğrenciler korkup kaçmaya başladı. Okul müdürü ise, kendini odasına kilitleyerek, Soner Tüver, Mehmet Yetkin, Ümran Hakan Terzi isimli öğretmenlerden korunmaya çalıştı. Ahmet Özkan Akgün ise daha sonra şahıslardan şikayetçi oldu. Okulda öğrencilerin gözü önünde yaşanan tüm bu olup bitenler ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı.Yetkililer, olaydan sonra öğretmenler hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 11:52