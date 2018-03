İlkokulda korku dolu anlar

Alınan bilgiye göre, olay Cevdetiye İlkokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, o gün okulda nöbetçi öğretmen olan Ahmet Özkan Akgün derse geç girdikleri gerekçesiyle Aslıhan Seyitoğlu, Hilal Tüver, Ali Kılıç isimli öğretmenler hakkında tutanak tuttu. Tutanak sonrası okul idaresince de üç öğretmenden savunma istendi. Öğretmenlerden Hilal Tüver, durumu Osmaniye Cebelibereket Ortaokulu'nda Beden Eğitimi Öğretmeni eşi Soner Tüver’e anlattı.

OKUL MÜDÜRÜ KENDİNİ ODASINA KİLİTLEDİ