İlçe Emniyet Müdürü'ne saldırı!

UZUNKÖPRÜ İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki 2 polis memuru, gece saat 01.00 sularında ilçe merkezinde yaptığı asayiş uygulaması sırasında alkollü bir mekanda kimlik sorgulaması sırasında çıkan tartışma sonucu uğradığı saldırı sonucu yaralandı.
Emniyet Müdürü Mustafa Tekin'in tedavisi yapılmak üzere Edirne Tıp Fakültesi Hatanesine sevk edildi. İHA'nın haberine göre; Yapılan saldırı sonucunda Edirne'de tedavisi süren Mustafa Tekin'in ve beraberindeki 2 polis memurunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Olayın ardından dün gece yaklaşık 15 polis ile mekana yapılan baskında 3 kişi göz altına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
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