İki otomobilin arasında can verdi

12 Mart 2015 Perşembe 08:54
MOTOSİKLET sürücüsü Erhan Demircan’ın sosyal paylaşım sitesinde ki son paylaşımı ise ölümlü trafik kazası videosu oldu.
Kaza saat 21.10 sıralarında Yeşiltepe Kepez Yolu üzerinde Ereğli Kapalı Spor Salonu mevkisinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre Nedim Çetin (45) idaresindeki otomobil Yeşiltepe-Kepez Yolu’na Balcılar kavşağından tersten girerek ilerlediği sırada önce Yeşiltepe istikametinden Ereğli şehir merkezi istikametine seyir eden Erhan Demircan (35) idaresindeki 34 FZ 6288 plakalı motosiklete çarptı ardından da yine aynı istikamette seyir eden Emin Ersoy (40) idaresindeki 67 LL 467 plakalı otomobille çarpıştı. İki otomobilin arasında sıkışan fas food firmasında evlere paket yemek servisi yapan motosiklet sürücüsü Erhan Demircan sağlık görevlilerinin yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak feci şekilde can verdi.
Kazada yaralanan 67 LL 467 plakalı otomobilin sürücüsü Emin Ersoy ise 112 sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Trafikte ters şeritten ilerleyen otomobil sürücü Nedim Çetin kazadan yara almadan kurtulurken hastanede yapılan alkol muayenesinde 108 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü Nedim Çetin polis tarafından karakola götürülerek göz altına alındı. Polis ekiplerinin kazaya müdahale ettiği sırada karşı şeritteki yol üzerinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza yaşandı.
Kazayı gören vatandaşlar ise otomobilin ters şeritten geldiğini, selektör yaparak kendisini uyardıklarını ancak ilerlemeye devam ettiğini söyledi.
SON PAYLAŞIMI ÖLÜMLÜ KAZA VİDEOSU VE MEZARLIK FOTOSU OLDU
Kazada hayatını kaybeden evli ve bir çocuk babası Erhan Demircan’ın sosyal paylaşım sitesi facebook’ta son olarak ölümlü bir trafik kazasının görüntüsünü paylaştığı görüldü. Demircan’ın ayrıca kazadan önce yine sosyal paylaşım sitesinde üzerinde “Bir gün buraya adın yazılacak” yazılı bir mezarlık fotosu paylaşması da dikkat çekti.
Kaza sonrası olay güvenlik şeridi içerisine alınırken, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol cenazenin kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.
Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İki otomobil ile motosikletin karıştığı ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kaza anı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kaza anı ve sonrasında otobüs içerisindeki yolcuların ters şeritten otomobili gelip kazaya neden olan sürücüye tepkisi ve kaza hakkında 112’ye bilgi vermeleri görülüyor.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 07:55