İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre Cengiz Topel Caddesi üzerinde sürücü isimleri öğrenilemeyen 38 DZ 370 plakalı otomobil ile 34 MMD 22 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan H. K. ve H. K., sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobiller yapılan incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.