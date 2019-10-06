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İki metrobüs çarpıştı: 3 yaralı

Metrobüs durağında bulunan güvenlik görevlileri ise gazetecilerin görüntü almasını engelledi

ASAYİŞ 06.10.2019, 11:10 06.10.2019, 11:18
İki metrobüs çarpıştı: 3 yaralı
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BEYOĞLU Halıcıoğlu'nda Yenibosna istikametine giden metrobüs, önünde seyir halinde olan bir metrobüse çarptı. Vatandaşlar çarpışmanın şiddetiyle büyük panik yaşarken, kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Beyoğlu Halıcıoğlu metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 09.45 sıralarında Halıcıoğlu’ndan Yenibosna istikametine giden metrobüs, önünde seyir halinde olan metrobüse çarptı. Metrobüste bulunan vatandaşlar çarpışmanın şiddetiyle panik yaşarken, kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. Kaza yapan metrobüsler güvenli alana çekildi. Metrobüs durağında bulunan güvenlik görevlileri ise gazetecilerin görüntü almasını engelledi.

#metrobüs
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