İki grup arasında silahlar çekildi: Çok sayıda gözaltı var
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı.
ASAYİŞ 17.11.2019, 08:13 17.11.2019, 09:23
Yeşiltepe Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, iki grubu havaya ateş açarak ayırabildi.
Polis, olaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı, olayda kullanılan 3 av tüfeğine el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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