İki genç kıza cinsel istismar girişimi şüphelisi yakalandı

İDDİALARA göre TIR şoförü G.V., yük almak için geldiği Çorumda Nakliyeciler Sitesi TIR ve Kamyon Garajı'na aracını park etti. Daha sonra 17 yaşındaki T.N.O. adlı genç kızı takip eden şüpheli, saldırdığı kızın çığlık atması üzerine kaçtı. Polis, bölgede şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir gün sonra aynı bölgede 19 yaşındaki A.N.K. de G.V.'nin saldırısına uğradı. Genç kız çığlık atarak şüphelinin cinsel istismar girişiminden kurtuldu. Olay yerine gelen polis, bölgede arama yaptı. Çorum-Samsun, Çorum-Ankara karayolu ve Nakliyeciler Sitesi TIR Kamyon Garajı'nın bulunduğu bölgede aramasını yoğunlaştıran polis, verilen eşkal üzerine G.V.'yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.