İki ayrı trafik kazası: 18 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Sivas istikametinden, Tokat istikametine gitmekte olan Veysel Tıkaç (48) yönetimindeki 58 TZ 970 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sıcak Çermik yakınlarından yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Tıkaç ile otomobilde bulunan anne Saliha Tıkaç (70) ve baba Hasan Tıkaç (72) yaralandı. Yaralılardan sürücü Tıkaç, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne, Saliha ve Hasan Tıkaç ise Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen diğer kaza ise Haliminhanı Mezrası mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 50 SD 326 plakalı minibüs, sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 YF 502 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada araçlarda bulunan, Anşa (77), Meyra (18), Tursun Yıldız (70) Hatice (62), İrem Sude Poyraz (11), Çilem (20), Seda Nur (34), Tuğçe Rana (9), İsmail Taha Arslan (7) Kübra Nur (13), Akif Deniz (16), İkbal Alpayar (57), Selver Acıpınar (69), İhsan Koç (38), ve Şemsi Kılcı (50) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.