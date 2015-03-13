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İki ayrı tecavüz skandalı daha

Türkiye'yi sarsan Gezi Parkı olayları sırasında meydana gelen iki ayrı tecavüz olayı aydınlatılmayı bekliyor

İki ayrı tecavüz skandalı daha

Türkiye'yi sarsan Gezi Parkı olayları sırasında meydana gelen iki ayrı tecavüz olayı aydınlatılmayı bekliyor

13 Mart 2015 Cuma 09:15
İki ayrı tecavüz skandalı daha
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GEZİ eylemleri sırasında vandallar tarafından köreltilen sokaklar ve kırılan MOBESA kameraları iki ayrı tecavüz iddiasını faili meçhul kalmasına neden olduğu ortaya çıktı. Tecavüz iddiası mağdurlarıyla ilgili olarak Sabah Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre Kadıköy ve Taksim Divan Oteli yakınlarında meydana gelen iki ayrı tecavüz olayının zanlıları kayıplara karıştı. Kurbanlardan biri liseli kız, diğeri ise Faslı bir turist. İşte detaylar. Gezi olayları sırasında, 17 yaşındaki bir liseli kıza ve turiste tecavüz eden zanlılar, mobese kameralarının kırılması nedeniyle yakalanamadı.
Kabataş saldırısı ile aynı günlerde, biri Kadıköy'de diğeri Taksim'de 2 kadın tecavüze uğradı. Ancak kameralar ve gece lambaları kırıldığı için faillerin izi sürülemedi, 2 saldırı da faili meçhul kaldı.
Gezi Parkı olaylarının alevlendiği, Kabataş saldırısının yaşandığı günlerde İstanbul'da 2 kadına tecavüz edildi. Tecavüz edenler, tıpkı Kabataş saldırısında olduğu gibi kameralar çalışmadığı ve aydınlatmalar kırıldığı için bugüne kadar bulunamadı. 2 olay da savcılıkta, 'fali meçhul' olarak kaldı. İlk olay, Kabataş saldırısından bir gün sonra Kadıköy'de 2 Haziran 2013'te meydana geldi. Lise öğrencisi 17 yaşındaki Z.Y. Gezi Parkı eylemlerine destek olmak amacıyla annesiyle birlikte Bağdat Caddesi'ndeki yürüyüşe katıldı. Bir süre sonra annesi genç kızın yanından ayrıldı. Z.Y. ise biraz daha kaldıktan sonra evine dönmek için yürümeye başladı.
LİSELİ KIZI BIÇAKLA TEHDİT ETTİ
Ancak saat 23.00'te sahil yolunda cinsel saldırıya uğradı. Tecavüz kurbanı Z.Y. saldırı sonrası Kadıköy İlçe Emniyeti Çocuk Büro Amirliği'ndeki ifadesinde yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı: "Şaşkınbakkal ile Kuleli Yalı Evleri arasında yolda ilerlerken, 20-25 yaşlarında 1.70 boylarında, siyah saçlı biri elindeki bıçak tehdidiyle saçlarımdan tutarak beni yeşil alana götürdü. Ağzımı kapattı. Telefonumu uzağa fırlattı. Beni öpmeye çalıştı 'Sesini çıkarma seni öldürürüm' dedi. Tecavüzden sonra 'Telefonumu alacağım' bahanesiyle yanından ayrıldım ve kaçarak bir restorana sığındım. Eve dönerken bir komşumuz gördü. Ona anlattım. O da anneme söyleyince olay ortaya çıktı. Annemden gizlemiştim." İkinci olayda ise Gezi eylemlerinin ortasında kalan 31 yaşındaki Faslı turist B.T. Gezi Parkı'nda Divan Oteli'nin yakınında tecavüze uğradı. Olay gecesi, polisin çekildiği Taksim'de güvenlik sıfırdı ve yine kameralar kırıldığı için görüntü alamıyordu.
DİVAN OTELİ YANINDA TECAVÜZ 
Saat 23.30 sıralarında Gezi Parkı'nda yürüyen B.T'nin yanına, parkın Divan Oteli'nin hemen yanındaki girişinde yanına 2 kişi yaklaştı. İki sapık, B.T.'yi bıçak zoruyla kuytu bir köşeye çekip tecavüz etti. Çantasındaki 2 bin doları (5 bin lira) çaldılar. Olayın ardından B.T., Harbiye Karakolu'na başvurdu. Saldırganların eşkalini verdi. Tecavüzcülerden biri uzun diğeri ise orta boylu ve 2'si de esmerdi. Şişli İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan B.T., daha sonra kaldığı otele götürüldü. Polis, 2 olayla ilgili olarak soruşturma açtı. Ancak Gezi Parkı'ndaki olay yerinde kameralar ve gece lambaları kırıktı. Saldırganlarla ilgili hiçbir ipucu elde edilemedi ve hiçbir gözaltı işlemi uygulanmadı. Kadıköy'deki olay da şüpheli bulunamadığı için aydınlatılamadı. Böylece İki dosya da savcılıkta, faili meçhul olarak kaldı.
'SUÇA MEYİLLİ OLANLARA GÜN DOĞUYOR'
Bu tip toplumsal olaylar esnasında, vandalizmin ve suç oranının arttığına dikkat çekerek, suçlu tiplerin de kaos ortamından faydalanmak için fırsat kolladığına vurgu yapan Sosyolog Nurhayat Kızılkan şunları söylüyor: "Bu tür toplumsal olaylarda kadına karşı sözlü şiddet, taciz gibi vakalar artıyor. Buna meyilli erkeklere gün doğuyor. Gezi'ye katılan tanıdığım birçok kadın var. Aralarında başörtülü olanlar da bulunuyor. Belki Gezi Parkı'nın içinde kalan başörtülüler hüsnü kabul görmüş olabilir. Ama herkes biliyor ki, Gezi Parkı dışındaki alanlarda başörtülü kadınlara yönelik onlarca sözlü şiddet olayı yaşandı. Böyle bir gerçeklik var. Kabataş olayı üzerinden, bütün bunlar olmamış gibi davranmak bana iyi niyetli gelmiyor."
(Kaynak Sabah Gazetesi - Mustafa Kaya)
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Son Güncelleme: 13.03.2015 08:39
Anahtar Kelimeler:
TecavüzGezi Parkı
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