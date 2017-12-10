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İğrenç olay rehber öğretmenine anlatınca ortaya çıktı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki iki çocuğa iki yıl cinsel istismarda bulunduğu ve cinsel istismar görüntülerini çektiği ileri sürülen şahıs tutuklandı

İğrenç olay rehber öğretmenine anlatınca ortaya çıktı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki iki çocuğa iki yıl cinsel istismarda bulunduğu ve cinsel istismar görüntülerini çektiği ileri sürülen şahıs tutuklandı

10 Aralık 2017 Pazar 14:26
İğrenç olay rehber öğretmenine anlatınca ortaya çıktı
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İDDİAYA göre, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde ikamet eden ve hakkındaki dolandırıcılık iddiasıyla görev yaptığı sağlık memurluğundan ihraç edilen D.Ö., 5 yıldır birlikte yaşadığı kadının kızı olan D.A.'ya (16) ve aynı yaştaki arkadaşına iki yıl boyunca cinsel istismarda bulundu.

İstismara uğradığını ileri süren D.A., durumu okuldaki rehber öğretmenine anlattı. Bunun üzerine rehber öğretmen durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında D.Ö. gözaltına alındı. D.A., aynı yaşta olan komşusunun kızı M.S.’nin de aynı kişi tarafından cinsel istismara uğradığını ve D.Ö.’nün istismar görüntülerini cep telefonuna kaydettiğini ileri sürdü.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen D.Ö., mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçlamaları reddeden D.Ö., “iki kız çocuğuna cinsel istismar” suçundan tutuklandı. Tutuklanan D.Ö.’nün çektirdiği ileri sürülen görüntülere telefonda rastlanmadığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
DenizliÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARCinsel Saldırı
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