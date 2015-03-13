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İğrenç iddia! Üvey dededen 6 yaşındaki torununa taciz

Adana’nın Kozan ilçesinde üvey dedesi tarafından taciz edildiği iddia edilen 6 yaşındaki kızın annesi, yetkililerden yardım istedi

İğrenç iddia! Üvey dededen 6 yaşındaki torununa taciz

Adana’nın Kozan ilçesinde üvey dedesi tarafından taciz edildiği iddia edilen 6 yaşındaki kızın annesi, yetkililerden yardım istedi

13 Mart 2015 Cuma 15:50
İğrenç iddia! Üvey dededen 6 yaşındaki torununa taciz
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Edinilen bilgiye göre, Kozan’da ikamet eden ve 3 çocuk annesi Hatice Toslak geçtiğimiz Ağustos ayında Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan akrabalarının evine yayla amaçlı gittiğini ve burada 6 yaşındaki kızı F.S.T'nin sürekli üvey dedesi M.H. tarafından taciz edildiğini iddia etti. Taciz üzerine üvey dededen şikayetçi olan Hatice Toslak, kızının taciz nedeni ile psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavisinin devam ettiğini söyledi.
GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI, AİLE ENDİŞELİ 
Kocasının üvey babası olan M.H.’nin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını ve sürekli kendilerini tehdit ettiğini iddia eden Toslak, “Bunların cezalandırılmasını istiyoruz. Bu insanlar sokakta dolaştığı müddetçe benim kızım korkudan sokağa çıkamaz hale geldi. Sürekli 'elimi bırakma anne çok korkuyorum' diyor. Kızımı taciz eden ve sürekli bizleri tehdit eden bu insanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.
"TACİZCİ GEZİYOR, KIZIM KORKUDAN SOKAĞA ÇIKAMIYOR" 
Kızının olaydan sonra kendisini yorganın altına kapattığını anlatan Toslak, "Ben şüphelendim. Adam da göz tacizi vardı yavruma karşı. Kızımla konuştum ve anlattı bana. Cinsel bölgesini açmış, pijamasını komple çıkarmış. 'Sürttü anne' diyor. 6 yaşında gülümü dalından kopardılar, kreşe gidiyor yavrum. Yavrum yedi aydır ağlıyor. Hatta 'kimseye söylersen anneni babanı öldürürüm' diye tehdit etmiş yavrumu. Bu kişi yakalanmadı. Üvey dedesi bunu yapan. Yavrumun çocukluğunu aldılar. Korkuyor 'elimi bırakma anne' diyor. Sokakta oyun oynayamıyor. Ne olur yardım edin Allah’tan başka kimsemiz kalmadı. Duysun sesimizi Türkiye. Kalkın ayağa anneler. Çocuklarınıza inanın. Onlar doğru söylüyorlar. Başbakana benim kızımın bir dileği var. 'Bana çare olsunlar ve bana inansınlar' diyor. Sesimizi duyun lütfen. Bir anne olarak ağlıyorum lütfen sesimizi duyun."
"KIZIM İLAÇLA YAŞIYOR, BEN TEHDİT ALIYORUM" 
Kızın psikologa götürdüğünü ve ilaç kullandığını anlatan Toslak, "Kızım tuvalete çıkarken ağlıyordu. Devamlı ağlıyordu. Psikiyatrimiz verdi bu ilaçları. Yedi aydır kullanıyor bu ilaçları. Bu şerefsizler ellerini kollarını sallayarak geziyorlar ve şuan bir de karşı taraftan tehditler alıyorum ben. Lütfen yardım edin" dile konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Güncelleme: 13.03.2015 14:52
Anahtar Kelimeler:
CinselTacizKozanAdanaTorunDedeİddia
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