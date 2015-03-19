İğne ile intihar etti

Edinilen bilgiye göre olay, Sırakapılar Mahallesi’ndeki bir apartta meydana geldi. PAÜ Hastanesi’nde acil sağlık teknisyeni olarak görev yapan 22 yaşındaki Süleyman Y., eve gelen arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından 22 yaşındaki gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere PAÜ Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede, genç sağlıkçının aşırı dozdaki uyuşturucu ilaçları kendisine enjekte ederek intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.