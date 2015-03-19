İğne ile intihar etti

19 Mart 2015 Perşembe 13:36
Edinilen bilgiye göre olay, Sırakapılar Mahallesi’ndeki bir apartta meydana geldi. PAÜ Hastanesi’nde acil sağlık teknisyeni olarak görev yapan 22 yaşındaki Süleyman Y., eve gelen arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından 22 yaşındaki gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere PAÜ Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede, genç sağlıkçının aşırı dozdaki uyuşturucu ilaçları kendisine enjekte ederek intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 19.03.2015 12:37