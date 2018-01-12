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Husumetli olduğu kişinin evini benzin döküp yaktı

Adana'da bir şahsın evi husumetli olduğu kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı

Husumetli olduğu kişinin evini benzin döküp yaktı

Adana'da bir şahsın evi husumetli olduğu kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı

12 Ocak 2018 Cuma 08:01
Husumetli olduğu kişinin evini benzin döküp yaktı
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ADANA'DA bir şahsın evi husumetli olduğu kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Ev ateşe verildiği sırada evde kimsenin olmaması can kaybını önledi.

Adana'da husumetli olduğu kişinin evini benzin döküp yaktı

YANGIN ÇEVRE EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay, Seyhan İlçesi Küçükdikili Çınarlı Mahallesi 98063 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Hamza Kaya’nın husumetli olduğu kişi ve kişilerce evi benzin dökülerek kundaklandı. Evin yandığını göre mahalle sakini durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
YANGIN ESNASINDA EVDE KİMSE YOKTU
Ev ateşe verildiği sırada içeride kimsenin olmaması can kaybını önlerken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise ev sahibi Hamza Kaya ve olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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