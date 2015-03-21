Hortum ev ve ahır yıktı

İlçeye bağlı Akdam köyünde sağanak yağışın ardından hortum çıktı. Elektrik tellerinin de koptuğu hortumda bir ev zarar görürken dört ahırında çatıları uçtu. Evde yemek yedikleri sırada aniden evin çatısının uçtuğunu ve camlarında kırıldığını belirten Abdul Muttalip Yenigün(42) isimli vatandaş canlarını zor kurtardıklarını belirterek, “Önce bir gürültü duyduk, sonra dışarı baktığımda hortum olduğunu fark ettim. Çocuklarımı ve eşimi alıp alt kata indim. Herşey bir anda olup bitti ne olduğunu bile anlamadım. Bütün evimin çatısının uçmuş olduğunu gördüm çok şaşırdık. Şu kış günü evsiz kaldık. Ne yapacağımı bilmiyorum” dedi. Olayı anlatan Hürü Durgel (66) isimli köylü kadın ise “Fırtına bir afet gibi geldi ve çatıları aldı götürdü. Ben bu yaşama kadar böyle bir fırtına görmedim. Çok korktuk“ şeklinde konuştu. Hortum dolayısıyla Osmaniye İl Afet ve Acil Durum müdürlüğü yetkilileri köyde hasar tespit çalışmaları başlattı.



