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Hollywood'a taş çıkaran saklanma yöntemi! Vitrin sandılar, kadın çıktı

Adana'da fuhuş, gasp ve uyuşturucu suçlarına karşı Cono Aşireti'ne yönelik düzenlenen operasyonda evin vitrinindeki gizli bölmeyi fark eden polis, saklanmakta olan bir kadını yakaladı

Hollywood'a taş çıkaran saklanma yöntemi! Vitrin sandılar, kadın çıktı

Adana'da fuhuş, gasp ve uyuşturucu suçlarına karşı Cono Aşireti'ne yönelik düzenlenen operasyonda evin vitrinindeki gizli bölmeyi fark eden polis, saklanmakta olan bir kadını yakaladı

13 Ocak 2018 Cumartesi 10:00
Hollywood'a taş çıkaran saklanma yöntemi! Vitrin sandılar, kadın çıktı
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ADANA'DA uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karışan 'Cono Aşireti'ne yönelik bin polisin katılımıyla düzenlenen hava destekli operasyonda, gözaltına alınan 31'i kadın 46 kişinin evinden çıkanlar, polisi şaşırttı. Aramalarda oturma odasında bulunan vitrin görünümlü dolabın içinde gizlenen kadın bulundu.

BİN POLİSLE ŞAFAK BASKINI DÜZENLENDİ

Kent genelinde son dönemlerde artan 'Aşk Vaadiyle' dolandırıcılık olaylarının artması üzerine, Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla 'Cono Aşireti' olarak bilenen kişilere yönelik bin polisle şafak baskını düzenledi.

EMNİYET MÜDÜRÜ BİZZAT YÖNETTİ

Önceden belirlenen 39 eve 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyona 1 helikopter ve 2 drone da havadan destek verdi. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği şafaktaki baskında gözaltına alınan aşiret mensuplarının evine giren polisler, evlerde arama yaptı. Ekipler, 'Aşk Vaadiyle' dolandırıcılıktan elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi.

GİZLİ BÖLME BULUNDU

Aramalarda, bir evin oturma odasında bulunan vitrin görünümlü dolap bulundu. Bir kişinin ayakta duracağı kadar genişlikte olan gizli bölmenin kapısı açıldığında içinden 1 kadın çıktı. Vitrin görünümlü dolabın kapağındaki gizli kilit sistemi olduğu, kapağın açıldığında bir kişinin saklanacağı gizli bir bölmenin bulunduğu belirtildi. Evde detaylı arama yapan polis, yastık ve kasa içerisinde yüklü miktarda para, ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği de buldu. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle aşiret mensuplarının 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip edildiği, operasyonun çok gizli tutulduğu ifade edildi. Ayrıca çatışma riskine karşı polis helikopterinden de termal kamera ile izleme yapıldı.

ÇOCUKLARIYLA GELDİLER

Gözaltına alınan kadınların bir bölümünün hamile olduğu ve bazılarının ise kucaklarında çocuklarıyla sağlık kontrolüne getirildiği görüldü. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına hakaret eden şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonların yapıldığı mahallere gelip inceleme yapan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise, "Kentimizin huzur ve güvenliği için polisimiz 7/24 görev yapıyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için mücadele ediyoruz. Her türlü suç ve organize terör gruplarına karşı operasyonlarımızı devam edecektir" dedi.

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Son Güncelleme: 13.01.2018 10:13
Anahtar Kelimeler:
3. SayfaAdanaCumhuriyet BaşsavcılığıSelami Yıldız
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