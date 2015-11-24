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Hizmetliyi yumruk mu öldürdü?

Antalya'da okul bahçesinde çıkan kavgada 14 yaşındaki A.G.B.'nin yumruğuyla yere düşüp yaşamını yitiren hizmetli 56 yaşındaki Halit Turan'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için dosyadaki görüntü ve tutanakların, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'na gönderilmesi kararlaştırıldı

Hizmetliyi yumruk mu öldürdü?

Antalya'da okul bahçesinde çıkan kavgada 14 yaşındaki A.G.B.'nin yumruğuyla yere düşüp yaşamını yitiren hizmetli 56 yaşındaki Halit Turan'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için dosyadaki görüntü ve tutanakların, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'na gönderilmesi kararlaştırıldı

24 Kasım 2015 Salı 11:57
Hizmetliyi yumruk mu öldürdü?
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ANTALYA'DA 26 Mayıs tarihinde saat 19.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi'nde Dr. Galip Kahraman Ortaokulu'nun bahçesinde köpeğini gezdiren başka bir okulda öğrenci A.G.B., okulun hizmetlisi Halit Turan'la tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre A.G.B., Halit Turan'ın yüzüne yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Turan, yaşamını yitirdi. Olaydan sonra tutuklanıp sonrasında tahliye edilen A.G.B. hakkında 'ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak' suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
'NİYE BAKIYORSUN SEN DE AYIR' DEDİ
A.G.B.'nin yargılanmasına Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın ikinci duruşmasında olay günü okul kantininde çalışan Nuray Erçin tanık olarak dinlendi. Nuray Erçin, olayla ilgili şunları anlattı:
"Olay günü okulun kantininde çalışıyordum. A.G.B. basket oynamak için arkadaşlarıyla okula geldi. Yanında köpeği de vardı. Köpeğini bir yere bağlayıp arkadaşlarıyla oynamaya başlamıştı. O sırada okulumuzun müdür yardımcısı Fatih bey, bu kişilerin yanına gidip okula köpekle girmenin yasak olduğunu söyleyip dışarı çıkmalarını istedi. Müdür yardımcısı yanlarından ayrıldıktan sonra A.G.B. ile yanındakiler oynamaya devam etti. Bir müddet sonra okulun hizmetlisi Halit Turan lojmanından köpeğiyle birlikte okulun bahçesine geldi. Çocuklardan okulun bahçesinden çıkmalarını istedi. A.G.B. köpeğini çözünce iki köpek birbirine girdi. Önce maktul 'Bırak oynasınlar' dedi. Sonra A.G.B.'nin köpeği maktulün köpeğini sırtından ısırmaya başladı. Bunun üzerine maktul köpekleri ayırmak için vurmaya başladı. Sonra da A.G.B.'ye eliyle iter gibi dokunup 'Niye bakıyorsun sen de ayır' dedi. A.G.B. de maktulün alnına bir yumruk attı. Halit Turan'ın gözlüğü ikiye bölündü, sonra da yere düştü. Kıpırdamadı."
Dosyaya sunulan görüntü ve tutanakların İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'na gönderilerek kesin ölüm nedenine ilişkin rapor düzenlenmesinin istenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. 
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Son Güncelleme: 24.11.2015 11:00
Anahtar Kelimeler:
Hizmetliyi Yumruk Mu öldürdüAntalyaMuratpaşaGalip Kahraman Ortaokulu
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