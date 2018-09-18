Hırsızlık şüphelisi yakalandı

GEÇEN cuma günü Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında LED televizyon, çay ocağı ve tost makinesi çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çevrede bulunan güvenlik kameralarının da incelenmesi sonucu hırsızlığı Ö.O.'nun gerçekleştirdiği belirlendi. Ö.O.'nun gidebileceği adresleri araştıran polis, pazar günü Manavgat şehir içi köprüsünde şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin sorgusunda iş yerinden çaldığı televizyon, çay ocağı ve tost makinesini ilçe merkezinde ikinci el malzeme işi yapan iş yerlerine sattığını söyledi. Çalıntı malzemeler bulunarak sahibine iade edildi. Çalıntı malzemeleri satın alan kişiler hakkında da 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan adli işlem yapılırken, polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli Ö.O. adliyeye sevk edildi.