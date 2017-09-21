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Hırsızlık için Türkiye turuna çıkan suç makineleri, yakayı ele verdi

Hırsızlık için il il dolaşan çetenin iki üyesi, son işlerinde yakayı ele verdi. Hırsızlık çetesinin keşif yapma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı

Hırsızlık için Türkiye turuna çıkan suç makineleri, yakayı ele verdi

Hırsızlık için il il dolaşan çetenin iki üyesi, son işlerinde yakayı ele verdi. Hırsızlık çetesinin keşif yapma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı

21 Eylül 2017 Perşembe 14:04
Hırsızlık için Türkiye turuna çıkan suç makineleri, yakayı ele verdi
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HIRSIZLIK için  Türkiye turuna çıkan çetenin iki üyesi, kalmak için çadır kurdukları  Bolu'da evlere girdi.  Kocaeli'de de ev sahiplerine kabus yaşatan suç makinesi kızlar, son işlerinde polise yakalandı.

HIRSIZLIK İÇİN İL İL GEZDİLER

Kayseri'de oturan hırsızlık çetesi üyeleri,  Bolu'ya gelerek çadır kurdu. Daha sonra  Kocaeli'ne gelen çete üyesi S.U. (19) ve S.K. (19) adlı genç kızlar,  Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde girdikleri evden çok sayıda ziynet eşyası çaldı. Ev sahiplerine adeta kabus yaşatan çeteyi  Kocaeli  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu dedektifleri takibe aldı.

DÜZCE'DE YAKAYI ELE VERDİLER

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, iki hırsızın kadın olduğunu belirledi. Yapılan teknik takibin ardından hırsızların  Düzce'de olduğu belirlendi. Operasyona start veren ekipler, hırsızlık çetesinin 3 üyesini gözaltına aldı.

KIZLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Zanlılardan  Kocaeli'de hırsızlık olayına karışan S.U. ve S.K. ifadeleri alınmak üzere şubeye getirilirken, diğer bir kişi ise  Düzce Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Yapılan incelemede S.U.'nun 13, S.K.'nın ise 24 ayrı suçtan kayıtları bulunduğu belirlendi. İki zanlı, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KEŞİF ANLARI KAMERADA

Hırsızlık çetesinin keşif yapma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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