Hırsızlık için girdi ev sahibine saldırdı

OLAY, Sülekler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gelen Aynur Öz (68), evinin alt katının ışığının yandığını gördü. Işığı söndürmek için odaya girdiğinde karşısında gördüğü İ.A. (19) yaşlı kadına saldırdı. Kendini korumak için ikinci kata kaçan kadın eve girerek kapıyı kilitledi. Evin camlarını kırarak eve giren saldırgan, elindeki bıçakla Öz’ü kovalamaya başladı. Evdeki çığlıkları duyan komşuları, İ.A.’yı etkisiz hale getirip yaşlı kadını kurtardı. Olay sonrası Aynur Öz, haneye tecavüz ve hırsızlık suçlarından jandarmaya şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.A’nın hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ve olay sırasında alkollü olduğu belirlendi. Zanlı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Can ve mal güvenliğinin olmadığını ve yalnız yaşadığını söyleyen Aynur Öz, saldırganın tutuklanmasını istedi.