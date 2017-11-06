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Hırsızların güvenlik tedbiri polisi bile şaşırttı!

Soymak istedikleri kuyumcunun çevresindeki 5 iş yerinin güvenlik kamerasını ve alarmını devre dışı bıraktılar. Güvenlik kamerası, internet ve alarmı kablolarını kesip kuyumcuya girdiler. Güvenlik kamerasının kablolarını çalan hırsızlar kasayı açamadan kaçtılar.

Hırsızların güvenlik tedbiri polisi bile şaşırttı!

Soymak istedikleri kuyumcunun çevresindeki 5 iş yerinin güvenlik kamerasını ve alarmını devre dışı bıraktılar. Güvenlik kamerası, internet ve alarmı kablolarını kesip kuyumcuya girdiler. Güvenlik kamerasının kablolarını çalan hırsızlar kasayı açamadan kaçtılar.

06 Kasım 2017 Pazartesi 14:53
Hırsızların güvenlik tedbiri polisi bile şaşırttı!
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DENİZLİ'NİN Kaleiçi çarşısında soymayı planladıkları kuyumcunun çevresindeki 5 işyerinin güvenlik kamerası ve internet kablosunu kestikten sonra kuyumcuya giren hırsız ya da hırsızlar, açamadıkları çelik kasayı bırakıp kaçtı.

Olay, saat 02.00 sularında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Kaleiçi çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşıya gelen iki hırsız önce etrafta keşif yaptı. Daha sonra kuyumcunun bulunduğu sokağa gelen hırsızlar güvenlik kamerası, internet ve alarmın kablolarını kestiler. Çevrede bulunan yaklaşık 5 tane iş yerinin güvenlik kamerası, internet ve alarmı kablosunu kestikten sonra, kuyumcunun dükkanın kapısının oksijenle kesip içeri girdiler. Hırsızlar, dışarıdan ışık belli olmasın diye kuyumcunun camına perde asıp, kasayı açmaya çalıştılar. Uzun uğraş sonucu kasayı açamayan hırsızlar, olay yerinden kaçıp kayıplara karıştılar.

Sabah iş yerini açan kuyumcunun yanındaki ayakkabıcı, kilitlerinin kesildiğini gördükten sonra etrafa baktı. Daha sonra komşusunun kapılarının kırık olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Ekipler, hırsızların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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