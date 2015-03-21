Hırsızlar namaz vaktini hesap edemeyince

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cemaatin namazı bitirip çıkması üzerine hırsızlar yakayı ele verdi. Cemaatin yakalamaya çalıştığı şahısların vatandaşları tehdit edip olay yerinden kaçtıkları ifade edildi. Kapıları caminin önünde bırakıp kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatılırken, kapıların tadilatta olan lavabolara ait olduğu öğrenildi.

Cemaatin namazı bitirip çıkması üzerine hırsızlar yakayı ele verdi. Cemaatin yakalamaya çalıştığı şahısların vatandaşları tehdit edip olay yerinden kaçtıkları ifade edildi. Kapıları caminin önünde bırakıp kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatılırken, kapıların tadilatta olan lavabolara ait olduğu öğrenildi.

vaktini hesap edemeyen hırsız lar cemaate yakalanınca bıçak çekip vatandaşları tehdit etti. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Selahattin Eyyubi Mahallesinde bulunan Hafızoğlu Cami si'ne gelen kimliği belirsiz kişiler, cemaatin öğle namazında olmasını fırsat bilip söktüğü demir kapıları çalmak istedi.

Namaz vaktini hesap edemeyen hırsız lar cemaate yakalanınca bıçak çekip vatandaşları tehdit etti. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Selahattin Eyyubi Mahallesinde bulunan Hafızoğlu Cami si'ne gelen kimliği belirsiz kişiler, cemaatin öğle namazında olmasını fırsat bilip söktüğü demir kapıları çalmak istedi.

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