Hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir iş yerinden 5 bin lira değerinde tekstil ürünü çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından 2 hafta sonra yakalandı. 

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Hırsızlar kıskıvrak yakalandı
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KEPEZ ilçesinde devriye görevi yapan Yunus Timleri gece yarısı durumundan şüphelendikleri S.E.’ye kimlik sorgulaması yaptı. Aranma kaydından dolayı gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hırsızlık Büro Amirliği, soruşturmada şüphelinin 2 hafta önce Erenköy Mahallesi’nde F.A.M’ya ait iş yerinden 5 bin lira değerinde tekstil ürünü çaldığını belirledi. 24 farklı suçtan kaydı bulunan ve 3 suçtan aranan S.E. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
 

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