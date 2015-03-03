Hırsızlar internet kafede yakalandı

SARAY Mahallesi'nde 28 Şubat'ta elektrikli malzemeler satılan mağazadan ısıtıcı, Şekerhane Mahallesi'nde 1 Mart'ta konfeksiyon mağazasından 6 mont ve aynı gün R.D'ye ait marketten cep telefonu hırsızlığına karıştığı ileri sürülen 47 yaşındaki Ali P.Y. ve 41 yaşındaki Tuncay Y., Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından bir internet kafede yakalanarak gözaltına alındılar. Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler Alanya Adliyesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler tutuklama istemiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemede 'Hırsızlık' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldular

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.